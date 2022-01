44 ans après Chris O’Neil, Ash Barty reine du monde et de son Australie Ashleigh Barty a remporté ce samedi son 3ème Grand Chelem en simple, le premier à domicile.

Par Yves Simon Publié le 30/01/2022 à 13:57 Temps de lecture: 3 min

L’histoire du tennis est pleine de pages inachevées avec notamment des joueuses incapables de triompher dans les plus grands tournois organisés « à la maison », une maison qui devient subitement trop grandes pour contrôler les émotions laissant le cœur prendre le pas sur la raison et le tennis. Bien sûr, Ash Barty a dominé cet Open d’Australie de la tête et des épaules, mais qu’elle cran la petite joueuse du Queensland (1,66m) a su démontrer pour parachever son œuvre, devant l’immensité des attentes de tout un pays privé de victoire locale en simple dames depuis le succès de Chris 0’Neil en 1978. 44 ans de sécheresse effacés par un oasis de bonheur partagé dans une Rod Laver Arena pleine à 80% (la norme sanitaire) et devant les petits écrans de toute l’Australie. Un pic d’audience à 4,261 millions de téléspectateurs (sur une population totale de 25, 6 millions) et un record en parts de marché, monté à 60%, ont ainsi fait chauffer les ménagères…

Aucun set concédé, seulement 30 jeux laissés à ses adversaires, au total, la démonstration est juste impressionnante. Ash Barty n’a jamais quitté des yeux son objectif, sauf peut-être durant 20 minutes lors de cette finale à public unique, lorsqu’après avoir facilement remporté la première manche 6-3, elle se retrouva menée 1-5 par l’agressive Danielle Collins, la tombeuse d’Elise Mertens. Mais il devait être écrit que rien ne pouvait l’écarter de sa formidable destinée. Barty remettait son cœur en poche, pour remonter au score, et finalement l’emporter en deux sets 6-3, 7-6 (2) dans l’hystérie générale, de Melbourne à Sydney, en passant par Adélaïde (où elle avait déjà remporté son premier titre de préparation à 2022) et évidemment sa petite ville d’Ipswich. Elle était déjà la reine du monde au classement mondial et elle devenait la reine de son Australie. Après avoir déjà remporté Roland-Garros en 2019 et Wimbledon en 2021, cette troisième victoire en Grand Chelem transpire l’amour, le plaisir et l’accomplissement d’un rêve. «Il a toujours été question d’entrer sur le court et de faire de mon mieux», a résumé la championne. «Tout ça n’a aucun impact sur la façon dont je me fais plaisir à jouer au tennis, ni sur mon implication dans un match. Maintenant, avoir réalisé cette partie de mon rêve est fou. Mais c’est le résultat de tout ce que nous avons fait avec mon équipe et les gens qui m’entourent. Sans eux, je ne serais pas la moitié de la personne que je suis. Je me rends compte à quel point j’ai de la chance de pouvoir ressentir ces émotions à plusieurs reprises parce que ça n’arrive pas à beaucoup de joueuses…»