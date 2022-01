Wordle, quand un Motus 2.0 enflamme les réseaux

Difficile d’échapper au phénomène Wordle pour peu que l’on pratique un peu les réseaux sociaux. Le concept du jeu en ligne est exactement le même que celui de Motus, le célèbre jeu télé de France 2 des années 90, 2000 et 2010 (jusqu’en 2019), les prix à gagner en moins. Les plus jeunes auront sans doute oublié le principe qu’il convient donc de rappeler : le joueur se trouve face à une grille de 6 cases sur 6, 7 ou 8, avec en haut à gauche, une première lettre verrouillée. Le but est de trouver le mot caché. Ce dernier change chaque jour et est le même pour tout le monde. Au fil des essais et erreurs, on découvre quelles lettres sont utilisées dans le mot et si celles-ci sont bien placées ou non, grâce au code couleur du jeu. Une partie de Mastermind donc, mais avec des lettres.