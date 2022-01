Pour le snowboarder belge Seppe Smits, la glisse est un mode de vie

Il regarde la vie comme on contemple une montagne. Avec humilité, parce que la nature et les éléments, dans leur majestueuse élégance, imposent le respect. Avec envie et pétillance aussi, comme si la face exposée au soleil n’était pas la plus envoûtante, parce que l’exploration de l’ubac réserve des découvertes d’une richesse insoupçonnée. Seppe Smits est à jamais le pionnier du snowboard en Belgique, le premier de cordée, un bourlingueur de la glisse dont les performances internationales (double champion du monde en descente acrobatique, le slopestyle