Une expo pour sensibiliser les enfants à l’eau

De leur ville et ses cours d’eau aux zones naturelles humides, en passant par l’eau qui coule du robinet et celle qui est nécessaire à la fabrication de leurs aliments et objets du quotidien : l’expo atelier itinérante Bruszenne va plonger dès lundi les élèves des écoles primaires bruxelloises dans les enjeux urbains, environnementaux, économiques et géopolitiques de l’eau.

A partir de lundi, des milliers de petits Bruxellois pourront se laisser mener au fil de l’eau à travers l’expo atelier Bruszenne au Museum des Sciences naturelles d’abord, dans le reste de la capitale ensuite. Une exposition dans laquelle ils entreront comme dans un livre d’images, entre le tram, le supermarché, la maison de ville et le parc, et où ils découvriront l’histoire commune et entrelacée de la Senne et de Bruxelles, le parcours de l’eau potable depuis son captage jusqu’à son épuration et l’impact de l’activité humaine sur l’eau et la nature en ville. Itinérante, cette expo sera amenée à voyager auprès des enfants des écoles primaires d’une quinzaine de communes de la capitale – dont Schaerbeek et Ixelles après le Museum – pendant deux ans et demi.