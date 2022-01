Le business model de Netflix questionné

Malgré un dernier trimestre très riche en nouveautés et succès, la plateforme de streaming n’a pas réussi à maintenir son rythme de croissance. Les marchés financiers sanctionnent et s’interrogent.

Plus de 60 milliards de dollars de valorisation boursière effacés en une semaine. 38 % de chute de l’action en un mois. Le numéro un mondial du streaming a bien mal débuté l’année. En cause ? La déception suscitée par les résultats du quatrième trimestre et les prévisions pour le début de l’année, dans un contexte où les valeurs technologiques ont moins la cote sur les marchés financiers. Le géant du streaming n’a ajouté « que » 8,3 millions de nouveaux abonnés au quatrième trimestre, son chiffre le plus bas pour cette période de l’année depuis 2017. Mais ce sont surtout les prévisions pour les trois premiers mois de janvier qui ont refroidi les investisseurs. Netflix ne s’attend plus qu’à ajouter 2,5 millions d’abonnés contre 4 millions l’année dernière à la même époque. Il faut remonter au moins cinq ans en arrière pour retrouver une performance aussi faible.