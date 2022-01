Vincent Kompany après la défaite d’Anderlecht contre l’Union: «On a eu nos occasions, mais on ne les met pas»

L’Union Saint-Gilloise est sortie victorieuse 1-0 du derby bruxellois face à Anderlecht, tête d’affiche de la 25e journée de championnat, dimanche après-midi au stade Joseph Marien, qui saluait le retour des supporters locaux.

Une victoire de prestige saluée par le coach adverse, Vincent Kompany. « Ce qui fait la force de l’Union c’est la gestion des moments décisifs, en première période ils ont une frappe au but des 30 mètres, une frappe déviée et ça rentre, c’est ce qui leur arrive actuellement », a-t-il confié au micro d’Eleven Sports à l’issue de la rencontre. « Puis, on a nos occasions en face à face avec le gardien et on ne les met pas. En seconde période on a notre coup franc où Moris sauve le coup mais la deuxième mi-temps est moins bonne, je pensais qu’on pouvait capitaliser sur la première période pour récupérer le match mais on a commencé à jouer des longs ballons. On a marqué plus de 50 buts cette saison et si je les regarde, il n’y en a beaucoup qui ressemblent à ce qu’on a fait dans les 15 dernières minutes, c’est ce qui a fait qu’on n’a pas su passer au-dessus. Il y a toujours des circonstances particulières, qui nous sont défavorables, jeudi contre le Cercle, puis aujourd’hui, parfois ça se produit à trois mois d’intervalle, parfois en une semaine. »