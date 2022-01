Cinéma belge: Netflix devrait plus contribuer

Pour la première fois cette année, Netflix, Disney+ et les autres vont contribuer au financement de la production audiovisuelle en Fédération Wallonie Bruxelles. Entré en vigueur il y a un an, le nouveau décret SMA (Services médias audiovisuels) qui impose cette obligation ne fait en effet plus de distinction entre éditeurs nationaux et étrangers, linéaires ou non linéaires. Tout le monde est logé à la même enseigne. À partir du moment où ils ciblent commercialement le marché belge francophone, ils doivent consacrer un pourcentage de leur chiffre d’affaires à des films ou séries locaux, soit sous la forme de coproduction ou de préachat, soit sous la forme d’un versement au Centre du cinéma, l’organe public de soutien à la création cinématographique. Une petite vingtaine d’éditeurs se rajoutent ainsi à la liste des contributeurs : Netflix, Disney+, Google/Youtube, Apple TV Plus, TF1, C8, 13ème rue…