Standard-Malines: au retour des vestiaires, Mrabti remet les deux camps à égalité (1-1, direct)

Quatre jours après le succès acquis sur la pelouse de l’AS Eupen, le Standard de Liège veut enchaîner face à Malines.

Pour cette rencontre, qui leur permettrait de remonter à la onzième position du classement de Pro League en cas de victoire, Luka Elsner est toujours privé de Selim Amallah, Abdoul Fessal Tapsoba et Hamza Rafia, toujours à la CAN, en plus de Daouda Peeters, blessé de longue date.