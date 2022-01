La «puff», cette cigarette électronique jetable qui fait un tabac chez les jeunes

La « puff » est une cigarette électronique jetable très demandée par des jeunes de 14 à 24 ans. Inventée par deux Californiens en 2019, elle connaît un succès planétaire sur Tik Tok et auprès de certains influenceurs Instagram. Elle a maintenant envahi les poches des jeunes adolescents.

Cette cigarette électronique est petite, colorée, sucrée et coûte souvent entre 8 et 12€. Facile d’utilisation, on peut prendre entre 250 et 800 bouffées, puis s’en débarrasser. Elle contient cependant une batterie en lithium qui, jetée à la poubelle, pollue énormément. Certains refusent de la vendre pour cette raison, comme Elliot, vendeur de cigarettes électroniques. « Ce n’est vraiment pas terrible pour l’environnement. Le contenant n’est pas recyclé car il contient de la nicotine. Beaucoup de gens les jettent à la poubelle », constate-t-il.