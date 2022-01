Coronavirus: une manifestation en mode mineur

Au regard du succès de foule de la mobilisation du week-end précédent (50.000 participants selon la police), le tableau offert lors de la manifestation qui s’est déroulée ce dimanche à Bruxelles en opposition aux mesures sanitaires ne pouvait que donner l’impression d’une perte de vitesse. Selon la police, ils étaient 1.600 contestataires à avoir répondu à l’appel l’organisation Belgium United For Freedom (BUFF), laquelle s’est également saisie de l’occasion pour faire passer une pétition dont les signatures (espère-t-elle) lui permettront de solliciter une audition à la Chambre pour « demander la destitution » de l’exécutif. Rien de plus, rien de moins.

Cette marche, contrairement à toutes celles qui se sont déroulées autour de cette thématique depuis le 21 novembre dernier, ne visait pas à relier la gare du Nord au Cinquantenaire. Cette fois, il a effectivement été convenu « d’un commun accord » (selon la police et organisateurs) que les manifestants traverseraient Laeken en direction de Heysel – conséquence : pas de zone neutre à barricader et une pelouse du Cinquantenaire qui pourra respirer un peu.

« Les convois au Canada ! »

Les traditionnels discours de fin de cortège se sont donc déroulés sur une scène aménagée sous l’Atomium. Entre les déclarations antivaccins, Sarkis Simonjan, fondateur de BUFF, a tenté de ragaillardir les foules. « N’oublions pas aussi que quelque chose d’historique s’est produit : les convois au Canada ! Attendons-nous à des surprises début février, ici au cœur de l’Europe », a-t-il prophétisé à son public, pendant que sur Telegram des forces s’organisent effectivement pour mettre sur pied en Europe un défilé de camionneurs similaire à celui qui a convergé vers Ottawa au cours de la semaine dernière. Au sein des derniers manifestants encore présents, cette simple évocation aura suffi à provoquer la liesse générale.

Quelques minutes plus tard, l’événement se terminait au rythme de Eye of the Tiger. Au total, la police dit avoir comptabilisé trois arrestations. « Deux au début, et une vers la fin de la manifestation », selon Carla Lonneville, porte-parole de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles.

