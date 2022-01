Le gouvernement grec défié par son opposition

Il est temps que vous partiez ». Tels sont les mots prononcés par l’ex-Premier ministre grec Alexis Tsipras pour justifier la motion de censure qu’il a déposée contre la majorité de Nouvelle Démocratie (ND), le parti de droite dirigé par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Le porte-parole du gouvernement Giannis Economou a rétorqué au chef de l’opposition parlementaire et leader de Syriza (gauche radicale) que la motion de censure était une « tentative de l’opposition d’impressionner » l’opinion, « une démarche prévisible ». En effet, la probabilité que la motion soit adoptée est relativement faible : sur les 300 sièges que compte la Vouli, l’assemblée monocamérale grecque, 157 sont occupés par ND. Sauf à vouloir provoquer des élections anticipées.