Felice Mazzù après la victoire de l’Union face à Anderlecht: «L’aspect mental a pris le dessus sur le physique»

Si on prend l’aspect défensif, oui. Car les seules fois où Anderlecht a réussi à nous prendre en défaut, Anthony a fait les arrêts qu’il fallait. Le portier était là pour pallier aux absences ou aux erreurs défensives. Par contre, je suis moins satisfait au niveau offensif. On a eu trop de déchêts et de pertes de balles dans les pieds. En deuxième période, Anderlecht a eu la possession mais on n’a toutefois pas donné d’opportunités. Et on est parvenu à ressortir deux fois. On s’est créé deux grosses occasions qu’on a manquées. Heureusement, cela n’a pas porté à conséquences.

Est-ce que le but de Nielsen, sur un coup-franc en deux temps, était étudié ?

On avait montré à nos joueurs qu’il y avait de l’espace devant le bloc défensif sur phase arrêtée. On a bien exploité cela et tant mieux.

Dans quel état physique vos joueurs sont-ils après ces trois matches en une semaine ? D’autant que vous avez à chaque fois aligné le même onze...

Ils sont certes fatigués. Mais j’avais demandé que le mental prenne le dessus sur le physique. Mes joueurs sont des pros, nés pour jouer au foot et il n’y avait pas d’excuse de fatigue à aller trouver. Et ils ont fait les bons soins lors de ces deux jours entre Bruges et Anderlecht.

Face aux grands, vous faites déjà mieux que lors de la phase aller. A quel point votre groupe a-t-il progressé ?

Mon groupe est réceptif et intelligent. Je lui avais demandé de faire preuve de maturité contre Bruges et c’est ce qu’il a fait. Je m’étais également fâché pour avoir plus de possession. Et là aussi il a appliqué la consigne.

Etes-vous surpris par le niveau de jeu affiché par votre équipe ?

Si je dis que je suis surpris, je manquerais de respect à mes joueurs. Et personne ne peut leur manquer de respect. On avait l’ambition de réussir un bon championnat mais sans pour autant se fixer d’objectif bien précis, si ce n’est celui du maintien dans un premier temps. Et puis il y a eu l’objectif du top 8. Et maintenant, celui du top 4.