Coronavirus: bilan contrasté pour le premier week-end sous baromètre

Tant attendu et déjà tellement décrié, c’est ce week-end que le fameux baromètre covid est entré en vigueur en Belgique. Son rôle ? Offrir une vision plus claire de la situation de la pandémie dans l’horeca, la culture, le sport et les loisirs. Souci, le nouvel outil fait son entrée sous forme de code rouge, le plus sévère. Ce qui veut dire que le virus circule très vite, que les hospitalisations sont trop nombreuses pour lâcher la bride. Petites exceptions cependant accordées par le gouvernement : la permission d’ouvrir jusque minuit pour l’horeca, soit un gain d’une heure, ainsi que la réouverture des plaines et salles de jeux ainsi que des parcs d’attractions, des zoos et des parcs aquatiques. Coup de sonde après le premier week-end.

1