Opéras et après-covid : «La perspective est beaucoup plus positive pour nous»

Créatives, résilientes, déterminées : les maisons de spectacles de notre pays n’ont eu de cesse de s’adapter au gré des mesures sanitaires. De l’avis général, aussi bien du côté des salles de concert (Le Soir de ce samedi 29 janvier) que des opéras (La Monnaie, l’ORW) et des salles produisant des spectacles (le PBA de Charleroi) interrogés, les dernières mesures décidées par le gouvernement, avec l’introduction d’un baromètre et des jauges proportionnelles aux grandeurs des salles, sont de bon augure et permettent de voir les prochains mois de manière un peu plus sereine, et avec une logique plus grande.