L’Union, seul candidat bruxellois au titre

Les propos d’avant-match de Vincent Kompany se sont vérifiés, dimanche après-midi, au parc Duden : les Unionistes sont bel et bien les seuls candidats… bruxellois au titre. Plus que jamais, c’est l’Union (à) qui (tout) sourit. Comme sur ce coup franc stupidement concédé par Olsson mais intelligemment géré par Nielsen dont l’envoi était dévié hors de portée de Van Crombrugge par ce même Olsson (1-0). On jouait depuis dix minutes et la bande à Teuma était déjà dans un fauteuil.