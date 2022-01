Rhoda Scott: une musique généreuse, belle, enjouée

Un album qui fait un bien fou. Rien que le rire franc de Rhoda Scott sur la pochette, ça efface la grisaille, le covid, la catastrophe climatique, les troupes russes massées face à l’Ukraine. Pour un temps en tout cas. L’organiste américaine établie en France, 83 ans, montre une nouvelle fois toute sa vitalité dans cet album joué avec un octet exclusivement féminin. Et ça groove ferme. Il y a le son du Hammond, évidemment, qui est d’un soul extraordinaire. Mais il y a aussi les deux batteries de Julie Saury et Anne Paceo, la trompette d’Airelle Besson et les sax alto de Géraldine Laurent et Lisa Cat-Berro, ténor de Sophie Alour et baryton de Céline Bonacina. Huit femmes qui s’amusent et nous amusent en nous offrant une musique généreuse, belle, enjouée. Des compositions de Rhoda et de son équipe qui nous accrochent et nous emportent vers un ailleurs où les soucis s’effacent et où il fait vraiment bon vivre.

Sunset Records