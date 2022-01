Mimi Verderame: des dialogues savoureux

Le batteur belge Domenico, dit Mimi, Verderame a joué avec tout le monde ou presque : Jacques Pelzer, Toots Thielemans, Philip Catherine, Didier Lockwood, etc. Mais il est aussi guitariste et compositeur. Ce Trap est d’ailleurs son sixième album en tant que leader. Et y sent son amour du jazz d’Ella Fitzgerald, de Joe Henderson, de Duke Ellington, de Harold Allen, de Kenny Dorham, dont il reprend des standards, comme Blues in the night, Sophisticated Lady, Tetragon ou Escapade. Et il y ajoute quatre compos personnelles, très marquées par le rythme (Mimi est d’abord un batteur) et l’exploration de leur complexité, ce qui ne rend pas du tout l’écoute difficile, ne vous en faites pas. Mimi Verderame est donc à la batterie, il est entouré de Clemens van der Feen à la contrebasse et Jesse Van Ruller à la guitare, et de Lady Linn, la chanteuse pop flamande, dont la voix profonde interprète très joliment Sophisticated Lady, Blues in the night et I’ll close my eyes. Un batteur leader, ça mène souvent à un trop-plein de percussions. Ce n’est pas le cas ici. Mimi ose quelques passages de solo évidemment, mais reste le plus souvent discret pour laisser la basse et la guitare s’égailler et s’égayer dans des dialogues savoureux. Cet album est dédié à Frédéric Jacquemin, le batteur belge décédé à 56 ans en septembre de l’année passée.

HKM Records