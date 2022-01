Pete Malinverni: des airs imparables

La musique de Leonard Bernstein est formidable. Il suffit de revoir les West Side Story, version Wise ou Spielberg, pour s’en persuader, mais il y a aussi On the Town et Wonderful Town. C’est de ces trois comédies musicales que le trio de Pete Malinverni offre des extraits. Et, réduite à la simple et subtile expression du piano de Pete Malinverni, de la contrebasse d’Ugonna Okegwo et de la batterie de Jeff Hamilton, les mélodies de Bernstein ne perdent aucune de leurs qualités, au contraire, on les entend avec encore plus d’acuité. Ces airs sont imparables. Comment ne pas sourire et s’enthousiasmer quand l’album déroule New York New York, Lonely Town, A night on the Town, It’s love, etc. ? C’est l’essence même de la musique : ces notes nous vont droit au cœur autant qu’à l’esprit. La ballade de Somewhere, la tension de Cool, la légèreté un peu naïve de I feel pretty font merveille sous les doigts de Malinverni, bien soutenu par une contrebasse pertinente et des percussions inventives mais jamais envahissantes. Et si le pianiste n’hésite pas à se lancer dans des improvisations réussies, ce n’est jamais une trahison de l’esprit bernsteinien.

