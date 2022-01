Afonso Pais: un album tout en légèreté, en douceur, en intimité

J’ignorais totalement ce guitariste portugais. Ce n’est pourtant pas son premier album chez Clean Feed, le label de Lisbonne que je suis cependant attentivement. Ses précédents albums m’avaient sans doute échappé. Tant pis. Celui-ci en tout cas est tout en légèreté, en douceur, en intimité. Les sept morceaux sont d’Afonso Pais. Elles sont interprétées par un double trio : la guitare d’Afonso, la basse de João Hasselberg et la batterie de João Correia d’un côté, le trio vocal Margarida Campelo, Marie Luisa, Nazaré da Silva de l’autre. L’ensemble interagit de belle façon et, parfois, d’autres voix, parlées, viennent s’ajouter à cette alchimie. C’est inventif, subtil, beau. Mais parfois un peu trop léché pour créer une véritable adhésion de l’auditeur. On écoute cet album sans aucun déplaisir, mais on n’est pas vraiment accroché.

