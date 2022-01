Open d’Australie: du chaos Djokovic au K.O. de Nadal

Voici trois semaines, on était pourtant loin de la fête aux métaphores les plus extravagantes de ce… lundi, au petit matin, à Melbourne, après la 21e dimension atteinte par l’incroyable Rafael Nadal. Non, tout a débuté par l’expulsion ultra-médiatique de Novak Djokovic, jusque-là roi du macadam australien (9 sacres), par les autorités australiennes pour ses idées contre le vaccin et son dossier d’exemption médicale qui sentait trop le « bon marché ». Enfermement dans un centre pour réfugiés, appel gagné, puis perdu dans les méandres de la justice australienne, entre passe-droit sportif trop léger et récupération politique, on ne parlait plus de tennis. Mais plutôt de droit (et pas de coup droit), de revers d’image (et pas à une main) et de verdict implacable (et pas de balle de match). Image incroyable de voir le n°1 mondial dans l’avion de retour, via Dubaï, au moment où on frappait les premières balles dans un « slam » loin d’être « happy », à ce moment-là.