Présidentielle en France: tout reste à faire pour Taubira, gagnante de la primaire populaire

Une candidature de plus… et un camp toujours désuni ? La gauche était suspendue ce dimanche au verdict de la primaire populaire. Fin du faux suspense, c’est la favorite, Christiane Taubira, qui a remporté le scrutin destiné à voir émerger une candidature unique à gauche pour la présidentielle mais dont la plupart des principaux candidats ont refusé de reconnaître la légitimité. L’ancienne garde des Sceaux devance l’écologiste Yannick Jadot, deuxième, et Jean-Luc Mélenchon, troisième. Suivent l’eurodéputé Pierre Larrouturou, la socialiste Anne Hidalgo qui décroche une rude cinquième place. Ils sont talonnés par Charlotte Marchandise et Anna Agueb-Porterie, candidates issues de la société civile.