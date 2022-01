Rafael Nadal est entré dans la 21e dimension

On pense chaque fois avoir tout vu, tout lu, tout écrit avec ces trois extraterrestres qui dominent le tennis depuis presque 20 ans, mais chaque fois, ils nous prennent à contre-pied pour ajouter une page dorée à leur histoire déjà fabuleuse. Rafael Nadal est donc le premier à avoir posé le pied dans la 21e dimension, celle qu’on croyait, un moment, uniquement réservée à Roger Federer qui possédait déjà 10 sacres en plus que l’Espagnol (plus grand écart) au moment de remporter son 16e Grand Chelem à l’Open d’Australie 2010, alors que Novak Djokovic n’avait toujours qu’un seul trophée. C’est pourtant le Serbe qui a tenté ce pas de géant, le premier, mais il a raté la dernière marche à l’US Open (déjà Medvedev) lors de ce qui aurait dû être la saison la plus formidable du tennis moderne. Avant de se faire expulser de SON Open d’Australie pour avoir cru être plus fort que tout…