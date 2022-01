Luka Elsner dépité après le revers face à Malines: «C’est la défaite qui me touche le plus depuis que je suis au Standard…»

Auteurs d’une deuxième période bien en dessous du niveau affiché lors du premier acte, les Rouches ne pourront que regretter de ne pas avoir été plus concrets devant les cages de Gaëtan Coucke… Ce qui frustre l’entraîneur liégeois, Luka Elsner. « La qualité de notre première mi-temps rend la déception encore plus grande. Je pense que c’était notre meilleure mi-temps depuis bien longtemps, car on s’est créé suffisamment d’occasions pour gagner ce match. Parfois, on se complique trop la vie, au lieu d’être chirurgical. Mais cela montre toute la difficulté d’enchaîner trois bonnes prestations… »

Assez affecté par ce revers dans les dernières secondes, le tacticien franco-slovène était, logiquement, tiraillé entre la satisfaction du jeu proposé lors du premier acte, et la pauvreté de celui offert en seconde période. « C’est la défaite qui me touche le plus depuis que je suis en place. Quand vous êtes dans notre situation, quand vous essayez de remonter la pente, vous ne pouvez pas vous permettre de revenir des vestiaires comme on l’a fait aujourd’hui. En réalité, on n’a pas le droit de se reposer jusqu’à la fin de la phase classique. C’est ce qui rend ce résultat encore plus décevant, car on est passés à côté d’un moment important, qui nous aurait permis de raccrocher le wagon. »