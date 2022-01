Mehdi Carcela après la défaite du Standard: «C’est le match que nous méritons le plus de gagner…»

L’ailier fait partie de ces éléments qui ont eu l’occasion de donner l’avance à leurs couleurs mais, comme souvent depuis l’entame du championnat, le dernier geste a fait défaut. « Je suis surpris par la balle venue des pieds de Jackson Muleka, car elle passe entre les jambes du défenseur et donc, je ne m’attends pas à l’avoir. C’est pourtant dans ces moments que nous devons apprendre à tuer le match. Malines a eu deux occasions, nous une quinzaine mais nous ne sommes pas parvenus à prendre le dessus. Tu joues bien, tu produis mais tu perds… » Il n’en faut pas plus pour comprendre la frustration qui habite Mehdi Carcela et ses équipiers. Tout simplement parce que la dynamique ne change décidément pas en bord de Meuse. Chaque fois que les Rouches pensent entamer une série, le pragmatisme adverse leur coupe les jambes. « Dès que nous avons la possibilité de sortir la tête hors de l’eau, nous tombons sur un match où tout tourne contre nous. Mais il faut relever la tête, et conserver la confiance car tout peut aller très vite… » Dans un sens comme dans l’autre. Surtout dans ce match, qui a vu les Standardmen offrir deux visages totalement différents.

Solides et entreprenants avant la pause, ils ont plié dès le retour des vestiaires. De manière aussi surprenante qu’inattendue. « On voulait tuer le match, le plus vite possible », avance Merveille Bokadi. « Mais comme souvent depuis le début du championnat, nous n’arrivons pas à concrétiser ces souhaits. En dépit des nombreuses occasions, et du jeu que nous parvenons à produire. C’est frustrant car depuis la reprise, nous avons une énorme envie dans le vestiaire. Maintenant, cette défaite, même si elle fait mal, ne doit pas nous voir baisser la tête. Il faut se relever, avec nos qualités, afin de gagner le prochain match ». Pour y parvenir, il faudra apprendre à ne plus douter au moindre coup du sort, ni se précipiter trop rapidement vers le but adverse. « Malines a changé sa manière de jouer en deuxième période, en nous mettant la pression, ce qui nous a déstabilisés. Je ne sais pas si on peut parler de baisse physique mais nous avons consommé beaucoup d’énergie. Pour rien, ce qui est franchement râlant ».