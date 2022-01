Le Standard ne méritait pas cette 6e défaite à Sclessin

L’équipe liégeoise a galvaudé trop d’occasions lors d’une première mi-temps de très bonne qualité. Elle perd à l’arrivée trois points importants dans sa course à la qualification pour les Playoffs 2, qui s’éloignent dangereusement.

Alors qu’il nourrissait l’ambition d’enchaîner avec une deuxième victoire d’affilée, ce qu’il n’avait plus réussi à faire depuis le mois d’août 2021, le Standard a de nouveau pris un énorme coup sur la tête dimanche soir à Sclessin en s’inclinant, exactement comme la saison dernière, 1 à 2 face à Malines. Un revers concédé dans les derniers instants du match, qui porte à… six ( !) le nombre de défaites subies en bord de Meuse depuis l’ouverture du championnat. Et à 33,3 % des points (12 unités sur 36) le bulletin présenté par l’équipe liégeoise à domicile.