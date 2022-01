Undav de l’Union à Brighton pour 7 millions d’euros: le transfert sortant le plus cher de l’histoire du club

Effectivement, l’ascension d’Undav se fait à vitesse grand V. Car il n’y a pas si longtemps, il végétait encore dans les divisions inférieures allemandes. Arrivé au Werder Brême à l’âge de dix ans, il s’était vu montrer la porte de sortie quelques années plus tard, son entraîneur en U15 le trouvant trop petit. Après un passage au SC Weyhe, il avait fait ses premiers pas en équipe première au TSV Havelse, club qui évoluait en D4. À l’époque, il travaillait sur le côté à l’usine « pour ne pas devoir demander de l’aide à sa famille », avait-il confié. C’est ensuite à Braunschweig qu’il recevra son premier contrat professionnel mais l’aventure allait tourner court, l’avant-centre ne recevant jamais de véritable marque de confiance de la part de cette formation. En 2018, il s’engagera avec le SV Meppen, actif en D3. Deux saisons plus tard, durant l’été 2020, il se fera repérer par l’Union. La suite de l’histoire, on la connaît. Et le prochain chapitre s’écrira du côté de l’Angleterre.