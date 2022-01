L’Italie soulagée, mais l’Italie inquiète

L’Italie s’est réveillée soulagée, ce dimanche matin. Soulagée parce qu’à sa tête, elle garde Sergio Mattarella, réélu président, quasi « à l’insu de son plein gré », et Mario Draghi, qui reste donc Premier ministre par effet de ricochet. C’est sans doute ce qui pouvait arriver de mieux à la Péninsule tant les deux hommes, de respectivement 80 et 74 ans, symbolisent le respect des institutions, la stabilité, le sérieux et le professionnalisme à un moment où le pays doit gérer la pandémie, le plan de relance européen (pour rappel, l’Italie recevra au total 191,5 milliards d’euros) et les réformes nécessaires et trop souvent reportées.

Un duo Mattarella-Draghi au sommet de sa popularité : les Italiens applaudissent, ils sont suivis par « les marchés », les dirigeants européens, l’Union et même Joe Biden.