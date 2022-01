Anthony Moris: «La différence? Notre public»

Ce derby bruxellois se sera donc joué sur une phase arrêtée. Une phase qui est tout sauf le fruit du hasard, comme le révèle Casper Nielsen. « Nous l’avions travaillée. Et ce, grâce à Karel Geraerts, l’entraîneur adjoint, qui a vu qu’il y aurait un espace à cet endroit-là. On s’est donc entraîné spécifiquement. Quand j’ai reçu la balle de Teddy (Teuma), j’ai eu un bon feeling et je ne me suis pas posé de question. »

« On savait qu’il y aurait des occasions sur phases arrêtées contre Anderlecht et on a su saisir notre chance », confirme Anthony Moris, le portier saint-gillois.