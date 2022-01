Arnaud De Lie trouve déjà l’ouverture

Troisième jour de compétition chez les pros et déjà bingo ! Le sprinter originaire de Vaux-sur-Sûre n’a pas manqué son entrée lors du Trophée de Palma.

Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années. Arnaud De Lie n’a pas encore soufflé vingt bougies (ce sera pour mars prochain) mais on sait déjà que le coureur de Lescheret (Vaux-sur-Sûre), élevé aux bons produits de la ferme et sportivement façonné par Kurt Van de Wouwer dans le noyau Lotto U23, a du coffre, du volume dans les poumons et de la glycérine dans les mollets.

Présenté comme l’un des grands talents du cyclisme belge de demain, l’ancien champion de Belgique juniors (2019) disputait ce dimanche, dans les rues ensoleillées de Palma, la dernière manche du Challenge de Majorque. Sa troisième prestation chez les pros et déjà, bingo !