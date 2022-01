Charleroi recevra Mons pour la dernière place du Top 5

Et de quinze ! Grâce à sa 15e victoire de rang, face à Anvers, son prétendu… plus sérieux rival, balayé de 20 points dans un match très offensif (111-91) qui a égayé un Versluys Dôme bien rempli pour fêter le retour du public, Ostende (peu importe l’absence de son pivot Brimah) reste invaincu en Belgique et est désormais assuré de conclure la phase nationale à la première place. Les Giants étaient certes privés de 3 joueurs, mais le parti-pris du tout à l’attaque qui est le sceau du coach Smout, dont l’intérim se poursuit à la place de Beghin, paraît bien naïf pour avoir une chance d’éliminer les Ostendais dans leur demi-finale de la Coupe reportée aux 14 et 16 février, alors que Limburg et Alost se disputent l’autre place en finale ces vendredi et dimanche.