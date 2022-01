Cyclo-cross: Tom Pidcock champion du monde, médaille de bronze pour Eli Iserbyt

Avec la médaille de bronze d’Eli Iserbyt, la Belgique a remporté au total cinq médailles sur ces championnats du monde. Trois chez les espoirs messieurs avec l’or de Joran Wyseure, l’argent d’Emiel Verstrynge et le bronze de Thibau Nys samedi. Aaron Dockx a lui remporté la médaille d’argent chez les juniors garçons dimanche.

Dès le premier des neuf tours, Toon Aerts se plaçait seul en tête, obligeant Tom Pidcock, grand favori en l’absence de Wout van Aert et du Néerlandais Mathieu van der Poel, à travailler. Revenu rapidement, le Britannique accélérait dans le deuxième tour sans parvenir à prendre ses distances.

Tom Pidcock a été sacré champion du monde de cyclo-cross dimanche à Fayetteville aux Etats-Unis. Parti seul dans le quatrième tour, le Britannique s’est imposé en solitaire pour remporter son premier titre de champion du monde chez les élites. Le Néerlandais Lars van der Haar et Eli Iserbyt complètent le podium.

Dans le quatrième tour, Pidcock plaçait une nouvelle accélération et s’isolait cette fois en tête de la course. Derrière, Eli Iserbyt attendait l’aide de Laurens Sweeck et Michael Vanthourenhout pour tenter de revenir sur le Britannique.

Avec plus de 30 secondes d’avance à trois tours de la fin, Pidcock pouvait gérer son avance pour s’imposer en solitaire. Derrière, Lars van der Haar, champion d’Europe en titre, réglait le sprint pour la deuxième place devant Eli Iserbyt.