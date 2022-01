La tempête Malik frappe la Belgique: des mesures préventives dans plusieurs villes

Ce lundi, suite au passage d’une dépression de tempête à proximité de nos régions, le vent sera soutenu avec, en beaucoup d’endroits, des rafales entre 75 et 85 km/h, voire localement plus.

Des éclaircies alterneront avec des passages nuageux lundi, donnant lieu à des averses, surtout sur la moitié est du pays, à caractère hivernal sur les hauteurs de l’Ardenne avec des chutes de neige, avec une accumulation de plusieurs cm en Hautes Fagnes, ou de neige fondante. A plus basse altitude, les averses seront sous forme de pluie ou parfois de grésil. Sur l’ouest du pays, le temps sera par contre plus sec, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Les maxima seront compris entre 0 ou 1 degré sur les sommets de l’Ardenne et 6 ou 7 degrés en plaine. Le vent sera assez fort à fort dans l’intérieur. A la côte, il sera fort à très fort. Les rafales se situeront autour de 75 ou 80 km/h, voire un peu plus localement.

Ce soir, le temps sera encore variable avec localement quelques averses de pluie ou à caractère hivernal et, sur les hauteurs de l’Ardenne, quelques chutes de neige. Après minuit, le temps deviendra temporairement plus sec mais déjà vers le matin, une nouvelle zone de pluie touchera l’ouest du pays. Les minima se situeront entre 1 ou 2 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et + 6 degrés environ à la mer. Le vent, d’abord encore modéré à assez fort, et à la côte fort à très fort deviendra généralement modéré.

Mardi, le ciel sera le plus souvent couvert avec des pluies intermittentes. En Haute Belgique, il s’agira d’abord de neige fondante ou de neige. Dans l’après-midi, le temps deviendra plus sec avec parfois quelques timides éclaircies, principalement au nord du sillon Sambre et Meuse. Les maxima, atteints en soirée, oscilleront entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 10 ou 11 degrés dans l’ouest. Le vent sera modéré à assez fort avec des rafales jusqu’à 55 km/h.

Mercredi, il y aura localement de faibles pluies par moments. Il fera toujours doux avec des maxima entre 5 et 11 degrés. Jeudi, le ciel sera très nuageux avec de faibles pluies ou bruines et des maxima de 4 à 9 degrés.

Les villes prennent des mesures de précaution

L’Institut royal météorologique (IRM) a annoncé dimanche des rafales de vent jusqu’à 85 km/h, voire plus localement sont attendues ce lundi. Celles-ci pourront être accompagnées d’abondantes précipitations avec des cumuls en 24 heures pouvant dépasser 25 litres/m2 et très localement jusqu’à 40 voire 50 litres/m2. Dans la foulée, Bruxelles, Anvers et Ostende ont annoncé des mesures de précaution.

En région de Bruxelloise, les parcs régionaux, les réserves naturelles et les forêts seront fermés au public à partir de 6 heures lundi matin et jusqu’à 8 heures mardi. La Forêt de Soignes ne sera pas non plus accessible. Bruxelles Environnement recommande d’éviter de circuler à proximité des arbres.

Sur la côte, la ville d’Ostende a pris la décision de fermer les brise-lames. A Anvers ce sont les vannes des quais de l’Escaut qui seront inaccessibles lundi après-midi. Il est conseillé de déplacer tout véhicule garé à proximité.

Le numéro 1722 activé

Le numéro 1722 a temporairement été activé. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux nécessitant une intervention des pompiers, il est donc possible d’introduire une demande via le guichet électronique ou via le numéro 1722.

L’administration recommande d’utiliser de préférence le guichet électronique 1722.be. Le numéro d’appel est également disponible mais un temps d’attente est à prévoir avant d’avoir un opérateur en ligne.