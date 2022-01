Badji signe à Charleroi, le transfert d’Undav officialisé, Van de Beek rejoint Everton: la dernière journée du mercato hivernal en direct

Si la dernière journée du mercato devrait être animée à Sclessin, où on espère encore pouvoir trouver des solutions pour des joueurs sur qui le club ne compte plus et du coup alléger la masse salariale et la composition de l’effectif mis à disposition de Luka Elsner, ce n’est pas le seul club où les grandes manœuvres devraient débuter. Ainsi, en quête d’un attaquant durant cette fin de mercato, le Sporting de Charleroi va notamment et plus que probablement accueillir Youssouph Badji sous forme de prêt avec option d’achat.

