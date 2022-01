Ryanair divise par trois sa perte au 3e trimestre, marqué par Omicron

Le chiffre d'affaires a plus que quadruplé à 1,47 milliard d'euros sur la période et le trafic aérien a augmenté dans une proportion similaire, la fin de l'année 2020 ayant été marquée par de très fortes restrictions aux voyages internationaux à cause de la pandémie de Covid-19.

Si le troisième trimestre avait "bien commencé" pour Ryanair, notamment avec les vacances scolaires d'octobre, "la soudaine émergence du variant Omicron fin novembre et l'hystérie médiatique qu'il a générée a incité beaucoup de gouvernements européens à réimposer des restrictions aux voyages juste avant Noël", a commenté le patron de Ryanair, Michael O'Leary.