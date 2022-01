Hausse des prix de l’énergie: «Un accord pourrait survenir d’ici une à deux semaines», selon Georges Gilkinet

Malgré l’urgence liée à la hausse des prix de l’énergie, le gouvernement fédéral n’a toujours pas trouvé d’accord. La ministre des Pensions et le ministre de la Mobilité se sont exprimés ce matin.

On connait la hausse des prix de l’énergie en ce moment. Pour la ministre : « Il faut agir. La situation est catastrophique. » Karine Lalieux l’a affirmé, un accord doit être trouvé pour soulager la forte augmentation des prix de l’énergie.

« Le signal doit être donné, et je suis certaine qu’il sera donné cette semaine, il en va de la crédibilité de ce gouvernement. Les propositions sont sur la table, nous devons avancer. Le pouvoir d’achat est une préoccupation de tous les jours, non seulement pour les plus précarisés mais aussi pour les personnes de la classe moyenne. »

Un premier geste avait déjà été fait : l’extension du tarif social à un million de familles, ainsi qu’un chèque de 80 euros pour les ménages les plus fragiles. Mais là où ça coince, c’est au niveau de la TVA.