France: un homme se tranche la gorge chez Hema

Une enquête est ouverte pour tenter de comprendre quelles étaient les raisons et les motivations exactes de cet homme.

Les faits se sont produits chez Hema à Marseille, une franchise hollandaise à bas prix, selon les informations de La Provence . Le personnel du magasin est en état de choc.

Vendredi dernier en fin de matinée, un homme d’une trentaine d’années a pénétré dans le magasin et est monté au premier étage. Il s’est dirigé vers l’allée des ustensiles de cuisine. Il a saisi un couteau et s’est tranché la gorge. Les marins-pompiers de Marseille ont été immédiatement alertés et se sont rendus sur les lieux, mais ils n’ont rien pu faire pour la victime. L’homme est décédé.