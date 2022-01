JO 2022: la Belge Kim Meylemans testée positive au coronavirus

« Le COIB collabore pleinement avec le Comité d’Organisation pour régler la situation au plus vite et préserver au maximum la santé et la sécurité de tous les athlètes et membres des différentes délégations », ajoute le COIB. « Compte tenu du fait que les résultats puissent être positifs à la suite d’une précédente infection au Covid-19 de l’athlète concernée, le COIB a formulé une demande officielle auprès du Medical Expert Panel du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques. Après examination profonde il n’y a pas d’impact identifié sur les autres membres la délégation du Team Belgium. Naturellement, le COIB regrette profondément cette situation et espère qu’elle ne compromettra pas la poursuite de la participation de l’athlète et des autres membres de la délégation. Le COIB compatit avec Kim et espère qu’elle pourra quitter sa quarantaine le plus rapidement possible ».

Kim Meylemans, 25 ans, avait disputé les Jeux d’hiver en 2018 à Pyeongchang, où elle s’était classée 14e. Les quatre « runs » de skeleton sont programmés les 11 et 12 février à Pékin.