La tempête Malik frappe la Belgique: les parcs fermés à Bruxelles, la côte en état d’alerte

L’Institut Royale de Météorologie a placé toute la Belgique en alerte jaune au vent. Suite au passage d'une dépression de tempête à proximité de nos régions, le vent sera soutenu avec, en beaucoup d'endroits, des rafales entre 75 et 85 km/h, voire localement plus. En cours d'après-midi et en soirée, le vent diminuera quelque peu.

L’IRM prévoie églament d’abondante précipitations sur le relief de la province de Liège avec des cumuls en 24 heures pouvant dépasser 25 litres/m², et très localement atteindre jusqu'à 40 voire 50 litres/m² (selon la projection la plus pessimiste). Une partie de ces précipitations tombera sous forme de neige.

En région de Bruxelloise, les parcs régionaux, les réserves naturelles et les forêts seront fermés au public depuis 6 heures ce lundi matin et jusqu’à 8 heures mardi. La Forêt de Soignes ne sera pas non plus accessible. Bruxelles Environnement recommande d’éviter de circuler à proximité des arbres. En raison des fortes rafales de vent annoncées, les cimetières gérés par la Ville de Bruxelles sont fermés au public le lundi 31 janvier 2022.

>> Nos prévisions météo région par région

La côte belge en alerte

La côte belge se prépare aussi à l’arrivée de la tempête Malik, attendue lundi en début d’après-midi, qui devrait provoquer des rafales de vent pouvant atteindre 90 km/h et de fortes marées. À Ostende et Blankenberge, les brise-lames et les jetées sont fermés aux randonneurs, indique l’Institut royal météorologique (IRM).

L’IRM invite les promeneurs à la prudence. L’Agence des Services maritimes et de la côte (MDK) prévoit des marées dont les vagues pourraient atteindre jusqu’à quatre mètres.

Plusieurs communes ont décidé de prendre des mesures de précaution. La jetée de Blankenberge sera fermée aux promeneurs dès 11 heures, tout comme le chemin de promenade le long de la Wenduine Steenweg et de la Franchommelaan. Les deux brise-lames d’Ostende ont quant à eux été fermés aux promeneurs dès dimanche après-midi. Un dispositif destiné à prévenir la montée des eaux a également été disposé en plusieurs points critiques le long de la digue.

Avant de frapper la Belgique, la tempête Malik a déjà déferlé sur plusieurs pays du nord de l’Europe, provoquant de nombreux dégâts et entraînant la mort d’au moins cinq personnes.

Le numéro 1722 activé

Le numéro 1722 a temporairement été activé. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux nécessitant une intervention des pompiers, il est donc possible d’introduire une demande via le guichet électronique ou via le numéro 1722.

L’administration recommande d’utiliser de préférence le guichet électronique 1722.be. Le numéro d’appel est également disponible mais un temps d’attente est à prévoir avant d’avoir un opérateur en ligne.