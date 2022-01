Bourse de Bruxelles - Un Bel 20 au rebond mais sans grande conviction

KBC (77,54) et Ageas (42,62) valaient 1,2 et 0,1% de plus que vendredi, arGEN-X (229,80) et Galapagos (58,83) progressant de 1,3 et 1,5% en compagnie d'UCB (88,86) qui s'appréciait de 0,7% contrairement à Solvay (107,20), négative d'autant. Proximus (18,12) et Telenet (34,38) étaient en baisse de 1,1 et 0,3%, Orange Belgium (19,32) et bpost (6,57) remontant par ailleurs de 0,2 et 1,5%. Sofina (354,20) remontait de 2,2%, GBL (94,96) et Ackermans (171,70) de 1% chacune, Elia (119,70) et Aperam (49,98) de 0,7%.

Les résultats de VGP (257,50) et son arrivée en Grèce faisaient bondir le titre de 9,1%, les résultats de SmartPhoto (31,50) étant par contre accueillis par une chute de 4,5%. Euronav (7,27) et Exmar (4,45) abandonnaient 3,2 et 3,4% alors que D'Ieteren (153,20) et Bekaert (42,02) progressaient de 1,7%, Balta (3,63) et Shurgard (50,90) de 2,3%, Kinepolis (52,50) et Ekopak (18,50) de 1,1 et 3,8%. Nyxoah (18,50) et Advicenne (8,22) bondissaient enfin de 5,3 et 5,8% tandis qu'Acacia Pharma (1,38) remontait de 1,7%, Onward Medical (7,92) reculant par contre de 4,1% et Bone Therapeutics (0,58) de 2,5%.