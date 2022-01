Christian Eriksen retrouve un club, 233 jours après son malaise (vidéo)

Quelques jours plus tard, il se faisait poser un pacemaker, un défibrillateur automatique implantable plus précisément. Ce qui semblait signifier la fin de sa carrière professionnelle. En tout cas en Italie, où il est interdit d’évoluer avec un tel dispositif. L’Inter Milan, qu’il avait rejoint en janvier 2020 avec un contrat de quatre ans et demi à la clé, l’avait conservé dans ses rangs avant de rompre son contrat d’un commun accord en décembre dernier, les deux parties étant bien conscientes qu’il n’était pas possible de contourner le règlement de la Serie A.

Sachant que toutes les compétitions ne sont pas aussi strictes, Eriksen avait gardé espoir de retrouver un employeur et les pelouses, s’entraînant avec Odense, le club de sa jeunesse. Ce 31 janvier, 233 jours après son malaise, son vœu a été exaucé : à bientôt 30 ans (il les fêtera le 14 février), il a signé jusqu’en fin de saison à Brentford. Il retrouve donc la Premier League, où il avait évolué sept ans avec Tottenham.

Pour le Danois, l’occasion était trop belle. « Je suis impatient de commencer cette nouvelle aventure et j’espère qu’on se verra rapidement », a-t-il indiqué dans une vidéo de quelques secondes. Pour Brentford, le pari est mesuré : le contrat n’est que de six mois (avec un salaire qui ne doit pas être mirobolant), avec une option d’un an supplémentaire, et le coup médiatique est énorme. Sans oublier le plus important, Eriksen est un énorme talent. « C’est un joueur de classe mondiale. À son meilleur niveau, il est capable de dicter le rythme d’un match (NDLR : entre 2013 et 2020, il était le meilleur donneur d’assists et avait créé le plus d’occasions en Premier League) », s’est réjoui son nouvel entraîneur, Thomas Frank. Reste à voir quel est son niveau actuel. « Pendant ces sept mois, il a beaucoup travaillé individuellement. Il est fit mais il faut qu’il retrouve le rythme pour jouer en match », a ajouté Frank.

OBJECTIF QATAR

À Brentford, actuel quatorzième de Premier League, Christian Eriksen a l’opportunité de remettre sa carrière sur les rails. Avec ambition, comme il l’avait confié début du mois dans un média danois : « Mon but, mon rêve est de disputer la Coupe du monde au Qatar. Je veux prouver que j’ai encore le niveau pour porter les couleurs de mon équipe nationale et que c’était un incident isolé qui ne se reproduira plus. »