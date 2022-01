L’ASBL Objectivo toujours prête pour des camps scouts durables et sans déchets

L’été prochain, baladins, louveteaux et éclaireurs s’égailleront une fois de plus dans toute la Wallonie à l’occasion de camps faits de jeux, de longues marches, de veillées… et de repas partagés dans la bonne humeur. Si trouver des lieux de camp représente un fameux défi pour les staffs, organiser l’intendance en est un autre. A fortiori si l’on veut consommer local et produire un minimum de déchets.