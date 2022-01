Envoyer des images aux secours en cas d’incendie: une arme à double tranchant

Le projet interpelle car il pose plusieurs questions. Depuis quelques mois, en Flandre-Orientale, toute personne qui signale un incendie ou un accident peut se voir proposer par les services de secours de filmer l’incident. Ce n’est pas obligatoire, ce n’est pas la règle. Il s’agit d’un projet pilote lancé par le centre de la zone de secours qui tente de rendre ses services plus efficaces, plus rapides et plus pertinents.

En octobre dernier, le Nieuwsblad avait relevé que le projet pilote avait fait ses preuves. Un citoyen inquiet avait signalé un incendie dans une école de la zone. « Nous lui avons demandé d’envoyer une photo », avait alors expliqué Sam Gydé, major et directeur de la répartition. « Il s’est avéré que c’était une sorte d’éclairage. Nous sommes allés voir, bien sûr, mais nous n’avons pas envoyé cinq équipes sur place. »