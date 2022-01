Standard: Glody Likonza quitte les Rouches et retourne au TP Mazembe

Le Standard avait conclu la signature d’un prêt d’un an assorti d’une option d’achat qui, si elle avait été levée, aurait débouché sur un contrat de 4 ans. Cette période d’essai, en quelque sorte, devait permettre au meneur de jeu congolais de voir s’il avait pleinement récupéré de sa rupture du ligament antérieur du genou gauche.

Incapable de participer, à son arrivée à Liège, au moindre entraînement, Likonza avait ensuite été versé dans le noyau Espoirs. Depuis un certain temps déjà, le Standard envisageait de mettre un terme prématuré au prêt du joueur et est passé à l’action. Glody Likonza est reparti ce week-end à Lubumbashi et va se remettre au service du TP Mazembe.