Haro sur la culture !

Il y a une trentaine d’années, ce qui n’était pas encore la Fédération Wallonie-Bruxelles vit la création d’un réseau de lecteurs chargés à la fois d’enseigner la langue française dans des universités étrangères et d’y promouvoir la littérature belge francophone. Au fil des années, les activités de ces lecteurs se sont diversifiées pour inclure l’organisation d’activités mettant en valeur les créateurs de notre communauté, l’établissement de contacts entre ceux-ci et les opérateurs culturels des pays où ils travaillaient, etc. Lorsque, finalement, il fut décidé de les nommer Alac (pour Agents de liaison académique et culturelle), il était établi que les membres de ce réseau pouvaient être considérés comme le fer de lance de la politique culturelle internationale de la Fédération. En 2020, une évaluation serrée confirma cet état de fait : le rôle des Alac était – et est toujours – déterminant dans le rayonnement, à l’étranger, des créations artistiques et littéraires belges francophones.