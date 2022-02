Tour de Babelge

Ces derniers temps, les téléspectateurs flamands sont de plus en plus souvent les témoins de l’éloquence politique, ainsi que des diatribes de Georges-Louis Bouchez. Certains observateurs flamands s’étaient peut-être déjà délecté des tweets électriques du président du MR, tous peuvent donc maintenant l’entendre critiquer un des gouvernements dont son parti est membre dans les studios de Terzake , De afspraak ou encore De zevende dag . En français, nota bene. Monsieur Bouchez a beau étudier le néerlandais depuis quelque temps, il se contente pour l’instant d’écouter les questions dans la langue de Vondel et d’y répondre dans la langue de Molière. C’est déjà pas mal, penserez-vous, et on ne peut nier que prend un air de belgitude décontractée. Mais il est pourtant de coutume que les politiciens francophones échangent leur éloquence naturelle contre une rhétorique bien plus laborieuse, simplement pour faire l’effort de s’adresser à nos voisins du nord dans leur langue. Si « GLB » ambitionne vraiment de devenir Premier ministre, le pin’s noir-jaune-rouge ne suffira pas et il devra bien se lancer un jour en espérant faire un peu mieux qu’Élio Di Rupo avant lui. Mais précisons-le tout de suite : il s’agit ici d’une minorité de valeureux politiciens wallons et bruxellois, l’écrasante majorité évite les micros de la VRT et de VTM comme si c’était un nouveau variant du coronavirus.

Etre élève francophone : un drame ?

Il ne serait donc pas correct de vouloir lyncher le patron des bleus francophones à ce sujet car, au contraire de bien d’autres, il fait au moins mine de s’intéresser à la plus grande communauté du pays (notons toutefois que son analyse de « ce qui vit en Flandre » témoigne par moments d’une grande ignorance des réalités sur le terrain). D’ailleurs, il est le premier à admettre et regretter avoir été victime de l’enseignement francophone belge, point sur lequel il devrait être sur la même longueur d’ondes que son ex-ministre bilingue Jean-Luc Crucke. En effet, quel drame pour une personne ambitieuse que d’être née sur le sol wallon ! Il y a une forte probabilité qu’elle termine ses études sans parler d’autres langues que le français, ce qui constitue un handicap non négligeable dans cette Belgique de plus en plus néerlandophone. Sans même parler de l’Europe et du reste du monde où, faut-il le souligner, le multilinguisme est la norme et non pas l’exception. Comment expliquer à nos voisins du nord (flamingants et belgicains) que la majorité des Wallons et Bruxellois soient autant attachés à la Belgique, alors qu’ils ne manquent pas une occasion de casser du sucre sur la prétendue tonalité « barbare » de notre plus grande langue officielle ? Langue qu’en outre la plupart négligent d’apprendre. À quoi ces gens sont-ils donc attachés ? Pas aux Flamands ni à leur culture, me semble-t-il.