Mercato d’hiver: le point sur les mouvements en Pro League

Evidemment, cela a surtout bougé en bas de tableau avec des arrivées au Beerschot (mais qui pourrait perdre in extremis Raphaël Holzhauser), à Seraing (avec un nouveau coach Jean-Louis Garcia et trois joueurs plus chevronnés), Zulte-Waregem et… au Standard où les départ de Hugo Siquet, puis de Nicolas Gavory ont donné la marge de manoeuvre pour apporter des retouches au noyau avec 4 arrivées majeures (Mathieu Cafaro, Renaud Emond, Joachim Van Damme et Gilles Dewaele) Dans la foulée de Collins Fai, d’autres Rouches sont encore susceptibles d’alléger la masse salariale liégeoise dans un contexte financier bousculé.

Si le marché hivernal a été relativement calme à l’image d’Anderlecht qui n’a enregistré aucune arrivée et deux départs (en attendant peut-être une solution pour quelques joueurs excédentaires), cela ne signifie pas pour autant qu’il ne s’est rien passé. Quelques clubs ont quand même noté plusieurs transhumances… et elles étaient presque attendues.

Avec le départ de Shamar Nicholson, le SC Charleroi a enregistré LA vente de cette fenêtre hivernale. Ajouté au dégraissage avec les départs de Guillaume Gillet, Mamadou Fall et Chris Bedia, cela a entraîné également une certaine activité des Zèbres dans le sens des arrivées pour repeupler notamment le secteur offensif d’Edward Still. Après Vakoun Bayo et Nauris Petkevicius, Youssouph Badji est attendu au Boulevard Zoé Drion, où sont aussi arrivés le gardien Bingourou Kamara et le médian Daan Heymans.

Autre départ important : celui d’Edo Kayembe d’Eupen parti à Watford. Après avoir recruté trois jeunes pour élargir son noyau, le club du Kehrweg s’est tourné vers un international australien James Jeggo pour combler la perte du médian congolais.

Dans le sens des arrivées, Le club Brugeois a été le plus dépensier : un nouvel entraîneur (Alfred Schreuder pour pallier la « promotion » de Philippe Clement à Monaco), un international canadien (Tajon Buchanan, déjà connu l’été dernier) et un international danois (Andreas Skov Olsen) qui évoluait en Serie A. Le Club a été surpris par le départ probable de leur jeune Ignace Van der Brempt à Salzbourg, même si la date de fermeture du mercato en Autriche (le 7/2) laisse la latitude à une conclusion au-delà du 31 janvier.

Sur un plan médiatique, Saint-Trond s’est illustré avec l’engagement de Shinji Kagawa (ex-Dortmund et Manchester Utd). Le Japonais est arrivé en Belgique, a passé ses tests physiques mais n’est pas encore en ordre administrativement pour faire ses premiers pas en Jupiler Pro League.

L’Union n’a perdu aucun joueur majeur (ce qui ne sera pas le cas l’été prochain) mais a surtout veillé à élargir l’éventail des choix pour Felice Mazzù quand il sera nécessaire de faire souffler l’un ou l’autre élément.

En gras : les mouvements qui ne sont pas encore confirmés

Anderlecht

Arrivées : /

Départs : Nayel Mehssatou (Courtrai), Taylor Harwood-Bellis (Stoke City via Manchester City).

Antwerp

Arrivées : William Pacho (Independiente del Valle), Emmanuel Emegha (Sparta Rotterdam).

Départs : Robbe Quirynen (Deinze), Jonathan Bolingi (Buriram United), Didier Lamkel Zé (FK Khimki via DAC).

Beerschot

Arrivées : Dante Rigo (PSV Eindhoven), Felipe Avenatti (Standard via Union, prêt).

Départs : Femi Seriki (retour à Sheffield Utd), Moses Caicedo (retour à Brighton)

CS Bruges

Arrivées : Silvère Ganvoula (Bochum, prêt).

Départs : Waldo Rubio (retour à Valladolid), Arne Cassaert (Knokke, prêt), Alex Millan (Union SG, prêt), Kylian Hazard (RWDM)

FC Bruges

Arrivées : Alfred Schreuder (entraîneur), Tajon Buchanan (New England), Andreas Skov Olsen (Bologne).

Départs : Wesley Moraes (Internacional via Aston Villa), Philippe Clement (entraîneur, AS Monaco), Tibo Persyn (Westerlo, prêt), Ignace Van der Brempt (RB Salzbourg), Youssouph Badji (SC Charleroi via Brest, prêt).

SC Charleroi

Arrivées : Bingourou Kamara (Strasbourg, prêt), Vakoun Bayo (La Gantoise, prêt), Nauris Petkevicius (Hegelmann), Daan Heymans (Venise, prêt), Youssouph Badji (Brest via FC Bruges, prêt).

Départs : Shamar Nicholson (Spartak Moscou), Guillaume Gillet (Waasland-Beveren), Mamadou Fall (Kasimpasa), Lucas Ribeiro Costa (Waasland-Beveren via Mouscron, prêt), Chris Bedia (Servette Genève).

Courtrai

Arrivées : Tsuyoshi Watanabe (FC Tokyo), Alexandre De Bruyn (La Gantoise), Nayel Mehssatou (Anderlecht), Bryan Reynolds (AS Rome, prêt)

Départs : Brandon Hines-Ike (DC United), Timothy Derijck (Zulte Waregem), Gilles Dewaele (Standard), Nihad Mujakic (FK Sarajevo via Waasland-Beveren).

AS Eupen

Arrivées : Simon Libert (retour de Maastricht), Torben Müsel (Mönchengladbach, prêt), Teddy Alloh (PSG, prêt), Ioannis Konstantelias (PAOK Salonique, prêt), James Jeggo (Aris Salonique).

Départs : Edo Kayembe (Watford).

La Gantoise

Arrivées : Jordan Torunarigha (Hertha Berlin, prêt).

Départs : Vakoun Bayo (SC Charleroi, prêt), Alexandre De Bruyn (Courtrai), Giorgi Chakvetadze (Hambourg, prêt), Jordan Botaka (Fortuna Sittard, prêt).

RC Genk

Arrivées : Aziz Ouatarra (Hammarby)

Départs : Bastien Toma (Saint-Gall, prêt), Benjamin Nygren (Nordsjaelland via Heerenveen), Dries Wouters (FC Malines via Schalke 04, prêt).

OH Louvain

Arrivées : Jo Gilis (Heist, retour de prêt)

Départs : Barnabas Bese (contrat rompu), Kawin Thalstachanan (Port FC, prêt).

FC Malines

Arrivées : Dries Wouters (Genk via Schalke 04, prêt)

Départs : Sheldon Bateau (Samsunspor), Joachim Van Damme (Standard), Igor De Camargo (RWDM), Ferdy Druijf (retour à AZ)

Ostende

Arrivées : Tatsuhiro Sakamoto (Cerezo Osaka, prêt), Alessandro Albanese (Waasland-Beveren), Kyle Duncan (New York Red Bulls), Ozase Urhoghide (Celtic, prêt).

Départs : /

Saint-Trond

Arrivées : Shinji Kagawa (PAOK Salonique), Alessandro Russo (Sassuolo, prêt), Daiki Hashioka (Urawa, définitif), Joao Klauss (Standard via Hoffenheim, prêt).

Départs : Yuma Suzuki (Kashima Antlers), Jonathan Buatu (Eyüpspor, prêt), Tatsuyai Ito (Magdebourg, prêt).

Seraing

Arrivées : Jean-Louis Garcia (entraîneur), Daniel Opare (libre), Molla Wagué (FC Nantes), Maïdine Douane (FC Metz, prêt), Yves Dabila (Lille, prêt)

Départs : Jordi Condom (directeur sportif Waasland-Beveren), Théo Pierrot (Lommel)

Standard

Arrivées : Mathieu Cafaro (Reims), Joachim Van Damme (FC Malines), Gilles Dewaele (Courtrai), Renaud Emond (Nantes), Lucas Kalala (retour de Maastricht).

Départs : Glody Likonza (retour à TP Mazembe), Hugo Siquet (Fribourg), Nicolas Gavory (Düsseldorf), Fostave Mabani (MVV, prêt), Collins Fai (Al Taï), Maxime Lestienne (Singapour), Joao Klauss (Saint-Trond via Hoffenheim, prêt).

Union SG

Arrivées : Koki Machida (Kashima Antlers), Kacper Kozlowski (Brighton via Pogon Szceczin, prêt), Cameron Puertas (Lausanne), Alex Millan (CS Bruges, prêt).

Départs : Felipe Avenatti (Beerschot via Standard)

Zulte Waregem

Arrivées : Dion Cools (Midtjylland, prêt), Timothy Derijck (Courtrai), Anthony Limbombe (Nantes, prêt), Giannis Bouzoukis (Panathinaïkos).