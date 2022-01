Obligation vaccinale: Marius Gilbert propose une troisième voie avec «le choix vaccinal obligatoire»

Celui-ci a proposé une troisième voie, autre que l’obligation vaccinale ou le pass vaccinal, en prônant un choix vaccinal obligatoire, à savoir obliger les non-vaccinés à discuter de leur choix, lors d’une consultation gratuite, avec leur médecin qui pourrait communiquer les bienfaits et les effets du vaccin.

« Ce choix vaccinal obligatoire, posé auprès d’un médecin pourrait être une alternative à l’obligation vaccinale. Cette consultation permettrait au médecin de prendre en compte les facteurs de risque individuels en termes de bénéfice et de risque et de les présenter comme argument de choc, de tenir compte de l’historique d’infection dans la recommandation, de répondre aux interrogations sur les risques liés à l’administration du vaccin, de diminuer le poids du choix sur l’épaule de chaque individu ou de leur proche car on entend parfois que certaines personnes sont convaincues par leur frère ou ami qui avait lu sur Facebook qu’il ne fallait pas se faire vacciner, et surtout de reconnecter certains patients à la médecine de proximité. L’idée est de forcer la porte du médecin pour poser ce choix. A l’issue de la consultation, le patient devra poser un choix mais il faudra le respecter ».

L’épidémiologiste de l’ULB estime en effet que « la non-vaccination présente des éléments structuraux et antérieurs à la crise liés à une perte de contact générale avec la médecine de terrain, en particulier dans des milieux précaires. En s’appuyant sur la médecine de terrain, cette stratégie aurait d’autres bénéfices à long terme en termes de santé publique ».