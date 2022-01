Fisc: les banques doivent transmettre des informations d’ici ce soir

On le sait depuis plusieurs semaines : à partir de 2022, les banques actives en Belgique doivent communiquer le solde des comptes bancaires et de paiement ainsi que des montants globalisés de certains contrats financiers deux fois par an au Point de contact central des comptes et contrats financiers.

L’objectif est d’aider à la lutte contre la fraude. Le fisc pourra effectivement plus facilement consulter le solde d’un compte bancaire en cas de suspicion de fraude ou de blanchiment d’argent.