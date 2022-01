La Commission européenne se penche sur de possibles aides illégales à DB Cargo

La Commission a ouvert une enquête approfondie pour déterminer si c'est le cas. Elle pointe déjà, lundi, craindre que "certaines mesures en faveur de DB Cargo ne soient pas conformes aux règles de l'UE en matière d'aides d'État". Elle va se pencher plus précisément sur l'accord de transfert de profits et pertes à durée indéterminée qui existe depuis 2012 entre DB AG et DB Cargo. Mais aussi sur des services que fournit la maison-mère à sa filiale, ainsi que sur des prêts et "la couverture partielle, par le fonds fédéral allemand des chemins de fer, de la rémunération des fonctionnaires" ex-employés de Deutsche Bundesbahn et désormais affectés à DB Cargo.