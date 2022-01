Inflation record en Turquie: le pari économique et politique de Tayyip Erdogan

En Turquie, les prix s’envolent et des millions de ménages assistent à l’érosion de leur pouvoir d’achat. Le président Erdogan, qui a bâti en partie ses succès politiques sur ses promesses de prospérité, sait qu’il doit au plus vite juguler l’inflation.

Le départ de Sait Erdal Dinçer n’a surpris personne en Turquie. Limogé en pleine nuit le 29 janvier, le chef de l’Institut des statistiques se savait sur la sellette. Au début de l’année, son agence avait publié le taux d’inflation officiel (36 % sur un an en décembre), un taux record depuis 2002 et l’arrivée au pouvoir du parti de Recep Tayyip Erdogan. Des éditorialistes proches du président avaient jugé ce taux exagéré et mis en cause Erdal Dinçer. L’opposition, au contraire, accuse l’agence de sous-estimer la hausse des prix à la consommation, imitée par un groupe d’économistes indépendants (Enag) qui la situait plutôt autour de 80 % en décembre.